 

Роботы отнимут у россиян 85 млн рабочих мест

25.10.2020, 19:00, Новости дня

В РФ опубликован отчет о будущем рынка труда, согласно которому в течение пяти лет на территории страны исчезнет около 85 миллионов рабочих мест.

Данные прозвучали во время всемирного экономического форума, что подтверждает их серьезность. Причиной аналитики называют интенсивную автоматизацию и роботизацию производства. Многие ныне популярные специальности исчезнут вовсе, уточняют специалисты.

Однако не следует полагать, что все оставшиеся без работы останутся на улице. Занятия для людей всегда найдется, а подобные радикальные изменения на рынке труда происходили и ранее во время каждого этапа промышленной революции. И все же безработица, несомненно, вырастет, удручающе заявляют специалисты.



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