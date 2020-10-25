Составлен первый в мире «Атлас поверхностных вод»

25.10.2020, 19:00, Новости дня

Реки, озера, пруды и другие водоемы отображены в первом в мире «Атласе поверхностных вод», созданном специалистами JRC. По их словам, здесь отображена информация, собранная в результате спутникового наблюдения за последние 35 лет.

Большие и малые пресные водоемы очень важны для жизни и деятельности человека, напоминают составители. Ведь мы используем живительную жидкость не только для употребления в пищу, но и для обеспечения промышленного производства.

В то же время, всем известно, что ресурсы пресной воды ограничены. Атлас помогает понять, что происходит с ними в разрезе последних десятилетий, а также принимать меры для более рационального использования воды человеком, утверждают ученые.