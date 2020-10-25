Браслет Xiaomi Mi Band научат определять температуру тела

25.10.2020, 18:53, Разное

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band получит возможность определять температуру тела владельца. Инженеры готовят крупное обновление сразу для всей линейки, начиная с Mi Band 2.

Программный код нововведения удалось обнаружить прямо в фирменном приложении Mi Fit. Несмотря на отсутствие в браслетах Xiaomi Mi Band специальных датчиков для измерения температуры, необходимые параметры будут вычисляться на основе пульса по закону Либермейстера. Исходя из него, учащение сердцебиения на 8 ударов в минуту свидетельствует о повышении температуры тела на 1 градус.

Для более точной настройки браслеты Xiaomi Mi Band придётся откалибровать вручную, для чего разработчики создали специальную инструкцию. При этом погрешность вычислений не указывается, но устройство сможет зафиксировать резкое повышение температуры тела.