 

В США оценили будущую актуальность собственных танков «Абрамс»

25.10.2020, 18:53, Разное

Военный обозреватель NI Крис Осборн оценил будущую актуальность танков «Абрамс». Он уверен, что в будущем от них откажутся в пользу более лёгких и манёвренных бронемашин из-за возможности десантировать такую технику.
Новый танк MPF выглядит весьма многообещающим для военных подразделений, так как обладает рядом преимуществ. Самым главным является небольшой вес, ведь эту бронемашину можно десантировать прямо на территорию врага или перебросить в любую другую точку планеты. В случае с «Абрамсом», подобное не представляется возможным из-за его тяжести. Она является результатом хорошей и толстой брони, способной выдерживать прямые попадания снарядов противника. Крис Осборн объяснил, что в будущем от танка «Абрамс» полностью откажутся, и его повсеместно заменят лёгкие бронированные машины.

С такой позицией в корне не согласен генерал Джозеф Мартин. Он объяснил, что военные отдают предпочтение более лёгкой и манёвренной технике, но она имеет слабую защиту. Таким образом армия США ещё долгое время будет нуждаться в танках с хорошей бронёй и в этом «Абрамсу» нет равных.



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