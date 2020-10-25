США предприняли попытку уговорить Азербайджан согласиться на прекращение огня

25.10.2020, 18:48, Новости дня

США стараются уговорить Азербайджан согласиться на прекращение огня в Нагорном Карабахе, сообщил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен на телеканале CBS.

«По указанию президента мы провели все выходные, стараясь посредничать в достижении мира между Арменией и Азербайджаном. Армения согласилась на прекращение огня, Азербайджан пока нет. Мы подталкиваем их к этому», – передает РИА «Новости» его слова.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.