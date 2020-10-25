В МВД Белоруссии сообщили о попытках нападения на силовиков во время акции протеста
25.10.2020, 18:48, Новости дня
Попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов фиксировались в воскресенье в Минске во время несанкционированной акции оппозиции, силовики приняли решения о применении спецсредств и задержаниях для сдерживания напора протестующих, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
«Мы можем говорить о применении спецсредств и о задержаниях в районе Орловской, Нововиленской (улицы в Минске, где проходила несанкционированная акция протеста – ред.) для сдерживания напора протестующих и предотвращения нападения на сотрудников правоохранительных органов», – передает РИА «Новости» ее слова.
При этом она добавила, что в Минске «были попытки нападения на сотрудников органов внутренних дел».
Пресс-секретарь отметила, что в разных точках Белоруссии в воскресенье были задержания на несанкционированных акциях оппозиции, точное число задержанных будет известно к утру.
Ранее сообщалось, что правоохранители в Минске на улице Орловской, где проходит массовая несанкционированная акция протеста, применили около десяти светошумовых гранат. На акции в воскресенье были задержаны несколько десятков человек.
В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующему главе республики Александру Лукашенко. 13 октября она заявила, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.
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