Назван преемник Александра Лукашенко

25.10.2020, 18:43, Разное

Белорусский оппозиционер Юрий Воскресенский остался под сильным впечатлением от встречи с президентом страны Александром Лукашенко в СИЗО. Он подчеркнул, что с большим уважением относится лично к политику, а также уверен, что все, что тот делает, он делает на благо Белоруссии.

А вот требования других оппозиционеров освободить их из-под стражи и провести справедливое разбирательство мужчину откровенно разозлили. “В смысле, выпускайте? К тебе президент пришел”, – заметил Воскресенский.

Кроме того, он уверяет, что именно ради встречи лично с ним Александр Лукашенко организовал тот круглый стол, кадры с которого разлетелись по всему миру. И после их беседы Юрий Воскресенский может не только напрямую обращаться к президенту страны, но и несколько осведомлен о его планах.

В частности, оппозиционер уверен, что на этот раз Александр Лукашенко не изменит своего решения уйти с поста президента после истечения срока полномочий. Дескать, он поклялся в этом собственными детьми.

“Я по глазам президента понял – он готов к переменам”, – заявил Юрий Воскресенский.

Кроме того, якобы белорусский лидер уже запустил процесс конституционной реформы, после которой страной будет править не президент. Большинство полномочий окажется в руках у главы правительства.

Воскресенский уточнил, что на данный момент должность премьер-министра занимает Роман Головченко. Если изменения в Конституцию будет приняты мгновенно, то именно он окажется преемником Александра Лукашенко.