Николай Лукашенко оказался автором интернет-истории про «батин суп»

25.10.2020, 18:37, Разное

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко признался в соцсетях, что является автором знаменитого поста на форуме Двач, в котором в своеобразной форме в ответ анонимному постеру описал кулинарные пристрастия своего отца.

«Твой батя моему в подметки не годится. Мой еб#шит вообще адовые блюда. Ну такой вот примерно рецепт усредненный, потому что вариаций масса. Берется суп, он не греется, греть – это не про моего батю. Он берет это суп, вываливает его на сковороду и начинает жарить. Добавляет в него огромное количество лука, чеснока, перца черного и красного МУКИ! для вязкости, томатная паста сверху. Все это жарится до дыма. Потом снимается с огня и остужается на балконе. Потом батя заносит и щедро полив майонезом начинает есть. При этом ест со сковороды шкрябая по ней ложкой. Ест и приговаривает полушепотом ух б%я. При этом у него на лбу аж пот выступает. Любезно мне иногда предлагает, но я отказываюсь. Надо ли говорить о том какой дичайший пе#%еж потом? Вонища такая, что обои от стен отклеиваются.», — написал Николай на форуме Двач (орфография сохранена).

Сам текст быстро распространился, став достоянием интернета, и получил бесчисленное количество пародий, но о его авторстве стало известно только недавно.

«Мне было, наверное, лет 12, но я уже тогда был олдфагом на Дваче, где и написал знаменитую пасту про жаренный суп. Просто и без задней мысли рассказал об особенностях нашей семейной кухни, я даже и подумать не могу, что оно так далеко зайдет», — признался Николай Лукашенко.

В доказательство своих слов сын президента Белоруссии предоставил фото обоев в резиденции Александра Лукашенко, этого оказалось достаточным, чтобы развеять сомнения.