 

Помпео потребовал от Лукашенко освободить гражданина США Шклярова

25.10.2020, 18:09, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал его немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова и дать ему покинуть республику, сообщил представитель госдепартамента.

«Мы можем подтвердить, что госсекретарь Помпео звонил сегодня. Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии», – сказали в госдепартаменте, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о состоявшемся в субботу телефонном разговоре Помпео и Лукашенко. Белорусский лидер в ходе беседы с госсекретарем США заявил, что РФ является главным союзником Минска.

Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В РФ Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками. Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой. На текущей неделе его адвокат Антон Гашинский сообщал, что Шклярову изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.



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