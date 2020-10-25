В Баку сообщили об уничтожении техники и огневых точек ВС Армении

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25.10.2020, 18:08, Новости дня

Подразделения армии Азербайджана уничтожили несколько единиц военной техники и огневые точки вооруженных сил Армении в Карабахе, сообщили в министерстве обороны страны.

«25 октября в ходе успешных боевых операций были уничтожены две артиллерийские установки, две РСЗО БМ-21 «Град», одна командно-штабная машина, один командный пункт управления, два грузовика, один танк и несколько огневых точек противника», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее Азербайджан заявил об уничтожении шести систем С-300 ВС Армении.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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