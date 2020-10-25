 

Силовики в Минске взорвали около десяти светошумовых гранат на акции протеста

25.10.2020, 18:08, Новости дня

Правоохранители в Минске на улице Орловской, где проходит массовая несанкционированная акция протеста, применили около десяти светошумовых гранат.

В общей сложности было произведено около десяти выстрелов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на акции в воскресенье были задержаны несколько десятков человек.

В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующему главе республики Александру Лукашенко. 13 октября она заявила, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы», а не «президентом» Белоруссии.



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