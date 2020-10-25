Стала известна сумма гонорара Нурмагомедова за бой с Гэтжи

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25.10.2020, 18:08, Новости дня

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов мог получить за поединок с американцем Джастином Гэтжи 6 млн 90 тыс. долларов.

Оценка гонорара российского бойца основана на данных о заработках Нурмагомедова в предыдущих боях, пишет The Sports Daily.

За поединок житель России заработал 6 млн долларов, 50 тыс. были ему выплачены за «Выступление вечера», еще 40 тыс. он получил в качестве поощрения за мероприятия в рамках промоушена. Гонорар Гэтжи составил примерно 400 тыс. долларов.

Нурмагомедов, выиграв у Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После победы он заявил, что это был его последний бой в UFC.

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

Бой против Гэтжи стал для россиянина первым после смерти отца, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.



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