Автоэксперт оценил идею сделать бесплатным общественный транспорт в России

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25.10.2020, 17:53, Разное

Министерство транспорта Российской Федерации выдвинуло недавно идею сделать бесплатным общественный транспорт в стране. Предложение оценил автоэксперт Алексей Тузов, высказав свое мнение о реальности воплощения в жизнь подобного новшества.
Чиновники Минтранса предположили вероятность введения нормы о бесплатном проезде в трамваях, троллейбусах и других видах общественного транспорта. По подсчетам специалистов ведомства, такую инновацию возможно осуществить на территории РФ в течение пятнадцати лет, уже к 2030-2035 году. Однако вместо этого платным станет пользование большинства дорогами страны. Таким образом, владельцы частного транспорта будут вынуждены оплачивать проезд по федеральным, региональным трассам и даже трассам местного значения.

Подобная мера призвана мотивировать переход россиян с личных автомобилей на велосипеды, самокаты или общественный транспорт. По мнению Алексея Гузова, сама идея сделать бесплатным проезд в автобусах и т.п. неплоха. Данная инициатива уже реализована в Люксембурге и ряде городов Эстонии, Франции, Китая и Австралии. Но дополнительная нагрузка на автомобилистов в данном случае не желательна. Переходить на новую норму стоило бы постепенно, начиная с мегаполисов. Пионерами во введении бесплатного проезда на городском транспорте должны стать города с наибольшим количеством пробок, причем сначала можно было бы испытать новую систему на улицах городских центров.

И только после получения позитивных результатов пилотного проекта можно распространить идею на территории всей страны. На данный момент в РФ только 30% населения пользуется общественным транспортом, хотя пример китайского города Чанин показал увеличение пассажиропотока на 60%. В то же время владельцы личных автомобилей не поддержат идею новых поборов. При этом даже неполный переход на общественный транспорт улучшит экологическую ситуацию по всей стране. Как пишет «Политэксперт», современные автобусы в свою очередь, оборудованы двигателями, чье влияние на природу минимально.



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