Полиция Украины получила восемь сообщений о минировании избирательных участков

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25.10.2020, 17:48, Новости дня

Национальная полиция Украины получила в воскресенье восемь сообщений о минировании избирательных участков, которые оказались ложными, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«На сегодняшний день нас «минировали» уже восемь раз. Национальная полиция не останавливала процессы волеизъявления, очень быстро и оперативно проверила эти факты, они оказались фейками. Мы сейчас устанавливаем, кто звонил, с какой целью», – передает ТАСС его слова.

При этом Клименко отметил ряд нарушений на избирательных участках. Так, по его словам, кандидаты на должности местных депутатов или мэров городов распространяют антисептики, ручки и другую продукцию с логотипами того или иного кандидата. «Эти факты мы также жестко и быстро пресекаем», – добавил он.

По данным полиции, в Киеве дежурит 12 групп взрывотехников и 100 карет скорой помощи из-за возможного минирования избирательных участков и территории города.

Ранее сообщалось, что полиция зафиксировала 1 тыс. 623 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. По 18 фактам возбуждены уголовные производства. Больше всего заявлений о нарушениях поступили в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В воскресенье на Украине проходит голосование в органы местного самоуправления. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях этой избирательной кампании.



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