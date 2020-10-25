 

МЧС решило завершить активные поиски моряков в Азовском море

25.10.2020, 17:48, Новости дня

Активный поиск в Азовском море трех моряков с танкера «Генерал Ази Асланов» планируют завершить утром 26 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«Руководителем поисково-спасательных работ принято решение о завершении активной фазы поисковых мероприятий с 08.00 (мск) 26.10.2020», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное. 



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