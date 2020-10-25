 

Результаты выборов в Киеве будут известны не раньше 28 октября – избирком

25.10.2020, 17:45, Новости дня

Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не ранее утра среды 28 октября. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, сообщает “Чесно”.

“Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. В комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения”, – отметил он.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 15.00 выборы проходят спокойно.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Глава ВАКС рассказала, сколько обвинительных приговоров суд вынес с начала работы

26.06 / Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 714

02.10 / Армения отозвала посла из Израиля из-за продажи оружия Азербайджану

03.07 / В еврозоне введут в обращение новые деньги

07.07 / Симоньян призвала объяснить суть обвинений в адрес Сафронова

29.07 / Мнения: Наши дети научились платить

28.06 / Трамп объявил о прекращении актов вандализма в США

28.06 / Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко

20.09 / Россия и ее сателлиты блокируют применение концепции ООН о защите прав человека – украинский дипломат

07.10 / Смартфон Vivo Y20 подешевел в первый же день продаж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска