Результаты выборов в Киеве будут известны не раньше 28 октября – избирком

25.10.2020, 17:45, Новости дня

Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не ранее утра среды 28 октября. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, сообщает “Чесно”.

“Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. В комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения”, – отметил он.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 15.00 выборы проходят спокойно.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.