ЦИК Украины опубликовал региональные данные о явке на выборах на 13.00. Лидирует Одесская область без Одессы
25.10.2020, 17:45, Новости дня
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала в Facebook ориентировочные данные о явке избирателей на местных выборах на 13.00 в 21 регионе страны.
Самый высокий промежуточный показатель в этих регионах зафиксирован в Одесской и Донецкой областях, самый низкий – в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
Полный список от ЦИК выглядит так:
Винницкая область – 17,2%;
Волынская область – 17,0%;
Донецкая область – 22,1%;
Житомирская область – 18,3%;
Закарпатская область – 15,3%;
Ивано-Франковская область – 14%;
Кировоградская область – 18,6%;
Николаевская область – 15,5%;
Полтавская область – 16,6%;
Сумская область – 15,7%;
Тернопольская область – 17,0%;
Харьковская область – 15,5%;
Черкасская область – 17%;
Черновицкая область – 14%;
Черниговская область – 20,1%;
Луганская область – 18%;
Одесская область (без города Одесса) – 26%;
Тернопольская область – 17%;
Херсонская область – 16,7%;
Киевская область – 15,6%;
город Киев – 16,2%.
https://www.facebook.com/UACEC/posts/1236682340047514
25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходят местные выборы. Граждане Украины избирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые проходят согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.
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