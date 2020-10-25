Японские ученые назвали новое последствие коронавируса

25.10.2020, 17:45, Новости дня

Ученые японского Национального центра глобального здравоохранения и медицины назвали выпадение волос одним из последствий болезни COVID-19. Об этом сообщил японский телеканал NHK 23 октября.

Специалисты опросили пациентов, выписанных после лечения из больниц с февраля по июнь 2020 года. В исследовании участвовали 63 человека, средний возраст которых был 48 лет.

Спустя примерно четыре месяца после выписки 11% переболевших респондентов жаловались на одышку, 10% – на усталость и нарушение обоняния, а 6% – на кашель. Еще один человек говорил о нарушении вкусовых ощущений.

Дополнительные обследования показали, что около четверти из 58 пациентов (девять мужчин и пять женщин) страдали от выпадения волос после двух месяцев с момента заболевания. Пятеро из них вылечились за 2,5 месяца. Остальные девять все еще страдали от выпадения волос на момент исследования. У некоторых из девяти симптомы выпадения волос появились недавно.

Телеканал NHK отмечает, что выпадения волос наблюдались и у вылечившихся от Эболы и лихорадки денге. Один из авторов исследования Шиньичиро Мориока предположил, что к выпадению волос мог привести стресс из-за длительного лечения от COVID-19.

В мире коронавирусную инфекцию по состоянию на вечер 25 октября подтвердили у 42,7 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Жертвами COVID-19 стали 1,15 млн человек, выздоровело более 28,8 млн пациентов.

В Японии за все время пандемии COVID-19 выявили у 97 тыс. человек. Из них 88,6 тыс. выздоровели, а 1,7 тыс. умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.