 

В Украине занято более 60% коек для больных COVID-19 – Минздрав

25.10.2020, 17:45, Новости дня

По всей Украине заняты 61,1% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины за 25 октября.

Больше всего коек заняты в Одесской (74,6%), Луганской (75%)  и Запорожской областях (77,3%). Во всех областях, кроме Херсонской (46,3%) и Тернопольской (49,5), загруженность коек выше 50%.

В Украине нет ни одной области, готовой к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. Средний показатель по стране составляет 216,5 при норме в 40.

Самая плохая ситуация в Хмельницкой (360,4), Черниговской (343,1) и Сумской (333,1) областях.

В Украине за сутки 24 октября коронавирус подтвержден у 6088 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 343 498 человек, 6391 пациент умер, 141 508 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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