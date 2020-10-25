Аналитики Sohu восхищены мощью оборонительного «зонта» России

25.10.2020, 17:17, Разное

Китайское издание Sohu рассказало об оборонительном «зонте» России. Аналитики, работающие над материалом о новой разработке, восхитились мощью российской обороны.

Российские военные инженеры создают многоуровневую систему ПВО, практически неуязвимую для сил противника. Новейшие элементы для противовоздушной обороны могут появиться на вооружении РФ уже ближайшее время, уверены аналитики Sohu. Российский ЗРК С-350 «Витязь» разработали для российских ПВО специалисты концерна «Алмаз-Антей». Его специфика состоит в борьбе с аэродинамическими и баллистическими целями. Каждая пусковая установка «Витязя» снабжена 12 ракетами зенитного типа.

В материале, опубликованном китайским изданием, шла речь о С-350 «Витязе», зенитном ракетном комплексе средней дальности. Это новейшая система, базой которой послужил комплекс С-300. Однако существенные доработки значительно повысили эффективность нового «Витязя». Инновационный комплекс будет не только использоваться в России, но и предназначен для экспорта за рубеж.

Как отмечают эксперты из Поднебесной, у китайских «зонтов» появится, таким образом, серьезный соперник. Стоит отметить, что российские специалисты создали не только ЗРК С-350, но и систему противовоздушной обороны С-500, которая может атаковать вражеские объекты даже на космических высотах. Вместе с «Витязями», сообщают «Народные новости России», они, а также комплексы С-400, создают мощную трехуровневую сеть обороны, обеспечивая максимальную безопасность.