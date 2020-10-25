 

Ученые обнаружили неожиданное целебное свойство томатного сока

25.10.2020, 17:17, Разное

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили необычное лечебное свойство, присущее томатному соку. Выяснилось, что продукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека.
В исследовании ученых, представляющих Токийский медицинский и стоматологический университет, приняли участие 297 женщин и 184 мужчины в неограниченном возрастном диапазоне. По условиям эксперимента, исследуемые пили томатный сок без соли ежедневно без ограничений в любом объеме. Итоги научной работы показали, что продукт оказал позитивное влияние на показатель артериального давления и уровень липопротеинов низкой плотности у японцев, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так, из почти пяти сотен участников, имеющих артериальную гипертензию или предгипертонию, у 94 людей существенно понизился уровень кровяного давления, а у 125 – показатель “плохого” холестерина показал снижение в среднем со 155 до 149,9 мг/дл. Отмечается. что продемонстрированный эффект не имел зависимости от гендерной принадлежности или возраста принявших участие в эксперименте.

Авторы научной работы отметили, что эксперимент стал первым исследованием, которое изучило влияние потребления томатов или томатных продуктов на опасность развития сердечно-сосудистых болезней в течение года и в расширенном возрастном диапазоне. Об этом пишет Food Science&Nutrition.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Проторенная дорожка «елбасы». «Геноцид» и «ад» в Синьцзяне

22.07 / Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы – 2020

02.09 / В Мосгордуму запретят баллотироваться лицам с ежемесячным доходом ниже 1 млн рублей

22.07 / Мнение: Зачем Зеленский возомнил себя героем после теракта?

20.08 / Певица Ирина Нельсон обратилась в полицию из-за угроз убийства

05.08 / Мнение: Трамп нашел выгоду в “величайшей ошибке” в истории США

06.07 / Эксперты назвали ТОП-5 бюджетных хэтчбеков, идеальных для поездок по РФ

20.08 / Мнение: “Болезнь Дмитрия Быкова”?

18.09 / На пациентах с редкими заболеваниями сэкономят 20 млрд рублей

05.10 / При падении мотодельтаплана под Киевом погибли два человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска