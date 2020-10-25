Ученые обнаружили неожиданное целебное свойство томатного сока

25.10.2020, 17:17, Разное

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили необычное лечебное свойство, присущее томатному соку. Выяснилось, что продукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему человека.

В исследовании ученых, представляющих Токийский медицинский и стоматологический университет, приняли участие 297 женщин и 184 мужчины в неограниченном возрастном диапазоне. По условиям эксперимента, исследуемые пили томатный сок без соли ежедневно без ограничений в любом объеме. Итоги научной работы показали, что продукт оказал позитивное влияние на показатель артериального давления и уровень липопротеинов низкой плотности у японцев, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так, из почти пяти сотен участников, имеющих артериальную гипертензию или предгипертонию, у 94 людей существенно понизился уровень кровяного давления, а у 125 – показатель “плохого” холестерина показал снижение в среднем со 155 до 149,9 мг/дл. Отмечается. что продемонстрированный эффект не имел зависимости от гендерной принадлежности или возраста принявших участие в эксперименте.

Авторы научной работы отметили, что эксперимент стал первым исследованием, которое изучило влияние потребления томатов или томатных продуктов на опасность развития сердечно-сосудистых болезней в течение года и в расширенном возрастном диапазоне. Об этом пишет Food Science&Nutrition.