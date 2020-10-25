 

Греф дал положительный прогноз курсу рубля

25.10.2020, 17:08, Новости дня

Курс рубля к концу 2020 года должен укрепиться, считает президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится. Второй фактор – это, собственно, фундаментальные экономические причины. Это приток валюты, валютный баланс, который зависит от цен на наши экспортные товары и в первую очередь на нефть», – цитирует Грефа ТАСС.

Помощник президента РФ Максим Орешкин допустил, что рубль может «отыграть» часть потерь в будущем, как это было после весеннего ослабления национальной валюты.

В пятницу рубль отреагировал на решение ЦБ по сохранению ключевой ставки ростом на 22 копейки по отношению к доллару и на восемь копеек по отношению к евро.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / “Часовые пояса”. Тодоренко и Топалов спели дуэтом о любви и разлуке. Аудио

24.10 / С начала учебного года 400 школ в РФ побывали на карантине

12.08 / В конфликте из-за «Северного потока — 2» Германия осталась без поддержки Европы

31.08 / Риск второй волны коронавируса в Испании снова исходит из Мадрида

17.10 / На следующей неделе в Украине могут появиться новые быстрые тесты на коронавирус – главный санврач Ляшко

11.07 / “Укрзалізниця” возобновит курсирование 38 пригородных и трех региональных поездов

16.09 / Преждевременная эйфория привела Израиль к повторному карантину

17.10 / Предсказан рост преступности из-за реформы МВД

04.09 / Главный оппонент Меркель хочет заморозить строительство “Северного потока – 2”

05.10 / В Госдуме заявили о попытке «цветной революции» в Киргизии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска