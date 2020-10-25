Глава МИД Греции выразил надежду на перезапуск двусторонних отношений с Россией

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25.10.2020, 17:08, Новости дня

Глава МИД Греции Никос Дендиас выразил надежду, что с визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 26 октября в Афины удастся добиться перезапуска отношений между двумя странами.

«Что касается России, то я очень надеюсь на завтрашний приезд министра Лаврова в Афины. Перезапуск греко-российских отношений – это то, что нужно», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудит с греческой стороной актуальные вопросы двусторонний повестки дня, в том числе, углубление экономического взаимодействия. Также внимание будет уделено ситуации в восточном Средиземноморье, регионе Ближнего Востока, Севера Африки, на Балканах и на Кавказе.

Напомним, 22 октября Лавров заявил об отсутствии у Запада готовности к диалогу.



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