Вирусолог назвал сроки стабилизации коронавирусной обстановки в РФ

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25.10.2020, 17:08, Новости дня

Эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в РФ стабилизируется летом 2021 года, считает вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла. Снижению заболеваемости также будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация. Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и «бессимптомников» – это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», – рассказал профессор «Парламентской газете».

Ранее Зуев назвал бессимптомных больных скрытыми и неконтролируемыми источниками коронавируса.

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 16 тыс. 710 случаев коронавируса, что на 189 больше, чем сутками ранее. Общее число выявленных случаев в стране достигло 1 млн 513 тыс. 877.



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