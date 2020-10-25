Немецкие ученые доказали, что математические способности передаются по наследству

25.10.2020, 17:05, Новости дня

Нейробиологи из Института Макса Планка в Германии сумели доказать, что математические способности у детей получены в наследство от родителей. По мнению ученых, склонность к абстрактному мышлению и глубокое понимание цифрового мира связана с наличием нескольких генов в ДНК.

Именно эти гены заставляют мозг работать немного иначе, чем у других людей. В результате математика, которая, на самом деле, является сложной наукой, легко им дается.

Ученые собрали фокус-группу из 178 детей, не изучавших математику. При этом было известно, какие успехи в данной дисциплине делали их родители. Когда дети пошли в школу, исследователи следили уже за их успехами. Наследственность стала очевидной, утверждают специалисты.