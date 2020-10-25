Ученые из КФУ создали сверхпрочный асфальт

25.10.2020, 17:05, Новости дня

В Казанском федеральном университете заявили о создании принципиально нового сверхпрочного асфальтобетонного покрытия. По словам ученых, разработка уже готова к запуску в производства. Поэтому ее можно применить при строительстве и ремонте как федеральных, так и местных автодорог.

Асфальт варят на основе нефтяного кокса, к которому добавляют технический углерод. Кроме повышенной прочности, материал оказался более экологичным, отмечают ученые.

Вредных испарений в атмосферу будет намного меньше, обещают специалисты. Расходы на строительство и содержание автомобильных дорог также сократятся, если новый материал станут использовать повсеместно. Сейчас разработчики думают над тем, как сделать данный материал на сто процентов отечественным, так как сейчас он требует нескольких импортных составляющих.