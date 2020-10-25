Анатолий Чубайс назвал коронавирус «таблеткой от бедности»

25.10.2020, 17:02, Разное

Глава «Роснано» высказал экспертное мнение насчет положительных сторон пандемии коронавируса в России. По мнению Чубайса, нынешняя ситуация является максимально благоприятной для того, чтобы побороть бедность в России раз и навсегда.

«Пандемия вновь набирает обороты и это как нельзя кстати. У нас в стране 30 миллионов населения живут за чертой бедности. Благодаря коронавирусу это число в скором времени резко сократится в разы, что позитивно скажется на экономике страны в целом. Посмотрите, ведь умирают от коронавируса в основном всякие люмпены, наркоманы и рабочий класс, проще говоря, отбросы общества. Это естественный отбор. У кого есть деньги — тот выживает. Остальные — до свидания. Еще годик пандемии на таком уровне и проблема бедности в России будет полностью решена, говорю вам как эксперт. При социализме, в каком-нибудь СССР умерли почти бы все, кроме членов Политбюро. Там только у номенклатуры была хорошая медицина, а население лечило все болезни водкой и вьетнамской «звездочкой», — заявил Анатолий Чубайс.

Глава «Роснано» также добавил, что сегодня у предприимчивых людей есть все возможности, чтобы жить хорошо и лечиться по высочайшим европейским стандартам. Анатолий Чубайс рассказал и о том, как протекает его выздоровление.

«Хорошо, что сегодня мы живем при капитализме. Я сейчас сам лечусь от коронавируса в одной из элитных московских клиник и вспоминаю, как мы с Гайдаром боролись с бедностью в 90-е. К сожалению, сделали мы недостаточно, многое не успели. Нам бы эту пандемию тогда и сегодня мы бы жили совершенно в другой стране», — заключил Чубайс.