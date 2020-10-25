 

Россияне рассказали о реальной жизни в Нью-Йорке при пандемии коронавируса

25.10.2020, 16:53, Разное

Россияне, побывавшие в Соединенных Штатах во время пандемии коронавируса, рассказали о реальной жизни в Нью-Йорке сейчас. Этот мегаполис существенно пострадал от Covid-19, что привело к принятию ряда экстренных мер.
В Соединенных Штатах Covid-19 диагностирован уже у более чем 8,8 миллиона человек, умерло от последствий коронавируса свыше 230 заболевших. Авиационное сообщение со США и Россией на данный момент поддерживается только с Нью-Йорком. Однако, как сообщают туристы из Санкт-Петербурга, это не отразилось на возможности посещать этот город при совершении путешествий обладателям визы.

Оказалось, что во время вылета пограничники не только не задают каких-либо вопросов, но и не измеряют температуру пассажиров. Возможно, отсутствие строгого режима в отношении туристов вызвано тем, что пассажиропоток в Нью-Йорке сейчас очень снизился. О малом количестве туристов на улицах города говорят и путешественники из Москвы, которые смогли прилететь в США благодаря открытой туристической визе.

В такой ситуации есть и плюсы, поскольку из-за небольшого наплыва публики можно спокойно осмотреть все достопримечательности. Обычно в Нью-Йорке путешественников значительно больше, что может понравиться не всем туристам. Несмотря на пандемию коронавируса, ни при прохождении контроля посадки, пишет «Политэксперт», ни в пути, ни после прибытия в крупнейший мегаполис Соединенных Штатов, в реальной жизни карантинные меры не вызвали у россиян никаких неудобств.



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