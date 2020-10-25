Пациент выпал из окна коронавирусного госпиталя в Ростове
25.10.2020, 16:48, Новости дня
В Ростове-на-Дону пациент коронавирусного госпиталя выпал из окна, рассказали в региональном штабе по борьбе с COVID-19.
Мужчина в результате полученных травм погиб, передает ростовский портал «Большой Ростов».
По информации источника, происшествие случилось около 5.30 (мск). Следственные органы проводят проверку.
Напомним, в июне 40-летний танцор и хореограф Максим Парфенов погиб после падения с 11-го этажа жилого дома в Москве.
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