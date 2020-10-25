Задержаны несколько десятков человек в белорусской Лиде на акции протеста

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25.10.2020, 16:48, Новости дня

Несколько десятков человек задержаны в белорусской Лиде на несанкционированной акции протеста, правоохранители применяли во время ее разгона слезоточивый газ, сообщили в пресс-службе УВД Гродненской области.

«В рамках административного процесса задержаны несколько десятков человек в Лиде», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается также, что сотрудниками применялось спецсредство – слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в центр белорусской столицы стягивается милиция, внутренние войска, ОМОН и спецтехника.

В воскресенье истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила действующему главе республики Александру Лукашенко. 13 октября она заявила, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.

23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы», а не «президентом» Белоруссии.



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