В Испании ввели особый режим из-за коронавируса

25.10.2020, 16:48, Новости дня

Правительство Испании ввело новые ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

«Я хочу проинформировать, что правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу этим вечером», – передает заявление Санчеса ТАСС.

По словам премьера, в королевстве вводится комендантский час с 23.00 до 6.00, при этом регионам разрешат корректировать временные интервалы. Ограничения не коснутся Канарских островов. Режим повышенной готовности может быть продлен в стране до 9 мая.

В среду число выявленных случаев COVID-19 в Испании превысило 1 млн.

Ранее сообщалось, что власти автономного сообщества Наварра на севере Испании приняли решение ввести ограничения на въезд и выезд из региона для сдерживания распространения COVID-19. Также распространение коронавируса заставило ограничить работу кафе, баров и магазинов властей автономного сообщества Риоха на севере королевства.