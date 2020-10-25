 

Путин констатировал несостоятельность расследования Мюллера о “российском вмешательстве”

25.10.2020, 16:23, Разное

В Вашингтоне не получилось пролоббировать идею российского вмешательства даже с учётом работы бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Несколько лет изучения материалов не принесли никаких результатов и убедительных доказательств.

“Они привели к тому, что было констатировано отсутствие доказательств вмешательства России”, – добавил президент.

Обвинения в адрес РФ поступали с 2016 года. После прошедших 4 года назад выборов началось расследование мнимого влияния России на исход голосования. Мюллеру так и не удалось обнаружить связь Москвы с действующим лидером США Дональдом Трампом. Потратив огромное количество денег налогоплательщиков и не предоставив доказательств, спецпрокурор подал в отставку.

В России опровергали все обвинения. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что доклады Соединённых Штатов по этому поводу несерьёзны.

Компания “Конкорд”, возглавляемая бизнесменом Евгением Пригожиным, также была включена в доклады Мюллера. Но, обладая грамотным штатом юристов, фирме легко удалось отстоять свои интересы в суде.



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