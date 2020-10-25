 

Глава «Аэрофлота» назвал сроки восстановления внутренних перевозок

25.10.2020, 16:08, Новости дня

Российская авиакомпания «Аэрофлот» намерена полностью восстановить внутренние перевозки до конца 2020 года, сообщил глава компании Виталий Савельев в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Мы не вошли еще в тот штатный режим, который у нас обычно бывает, если сравнивать, хотя бы, с 2019 годом, но по внутренним перевозкам, как мы и обещали, мы досрочно восстановились», – передает его слова РИА «Новости».

«До конца года, безусловно, мы восстановимся на все 100%, как мы и обещали, это внутренние перевозки, в том числе и благодаря нашему основному драйверу – «Победе», лоукост – это новый тренд, который всеми востребован», – отметил Савельев.

Он также рассказал о восстановлении международного авиасообщения. «Это очень такой критичный для нас вопрос, но по доходу, который мы получаем, более 60% – это зарубежные перевозки. И сегодняшнее восстановление – оно, конечно, всего лишь 14%», – отметил Савельев.

Ранее вице-президент ассоциации туроператоров Дмитрий Горин спрогнозировал, что въездной туризм в РФ может возобновиться в 2021 году.

С 27 марта на фоне пандемии коронавируса Россией было прекращено международное авиасообщение.

С 1 августа Россия возобновила международные полеты. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию, Турцию. Сейчас россияне могут также полететь в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Сербию, Черногорию, Швейцарию.



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