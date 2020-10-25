Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400

25.10.2020, 16:08, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в воскресенье, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400, сообщил телеканал ТRT.

«Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция», – передает ТАСС его слова.

В субботу Анкара предложила Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении закупленных у РФ комплексов С-400. До этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Министр подчеркнул, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО.

СМИ сообщали, что Турция перебросила ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний. Турецкие СМИ публиковали видеозапись с пуском ракеты.

Госдеп заявлял, что приобретение Турцией российских комплексов является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США. Также стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.