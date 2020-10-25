 

Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400

25.10.2020, 16:08, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в воскресенье, что Анкара не намерена отказываться от приобретенных у РФ зенитных ракетных систем С-400, сообщил телеканал ТRT.

«Соединенные Штаты не знают, с кем они имеют дело. Вы сказали отправить С-400 обратно в Россию. Но мы не племенное государство, мы Турция», – передает ТАСС его слова.

В субботу Анкара предложила Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении закупленных у РФ комплексов С-400. До этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Министр подчеркнул, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО.

СМИ сообщали, что Турция перебросила ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний. Турецкие СМИ публиковали видеозапись с пуском ракеты.

Госдеп заявлял, что приобретение Турцией российских комплексов является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США. Также стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Самоубийство мэра Сеула. Бывшая секретарша представила доказательства его приставаний

01.08 / Топливозаправщик столкнулся с самолетом в Шереметьево

14.07 / «Нафтогаз» предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине

05.09 / Житель Татарстана в магазине напал с ножом на бывшую жену

09.10 / Навальный сообщил, что ФБК проведёт расследование его отравления

24.08 / Начались госиспытания ЗРС С-500

11.08 / Звезда «Зачарованных» заметила новый симптом коронавируса

16.07 / Валаам открыли для туристов

25.09 / Президент Кипра – ЕС должен принять санкции против Турции — главного «нарушителя порядка» в регионе

11.09 / Новая видеокарта NVIDIA подходит для добычи криптовалюты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска