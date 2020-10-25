Мнение: Об эвакуации Турции с форпостов САР

25.10.2020, 16:05, Разное

Эвакуация Турцией форпоста Морек произошла вскоре после событий связанных с Закавказье. Весьма вероятно, что РФ отказалась от “гарантий безопасности” в Идлибе предоставленных Турции.

Восемь турецких наблюдательных постов – в Шейх Акиле, Анадане, Рашидине, аль-Айсе, Телль-Тукане, аль-Сурмане, Ариме и Мореке – остались на территориях, вновь захваченных силами Асада в ходе поддерживаемого ВКС РФ наступления, которое началось в мае 2019 г, и завершилось захватом M5 в феврале прошлого года. Еще девять турецких баз, созданных с целью остановить сирийскую армию, также были окружены. Москва и Дамаск начали наступление на том основании, что Турция не выполнила условия Сочинской сделки от сентября 2018 г, которая предусматривала открытие маршрутов M4 и M5, создание пояса безопасности вокруг Идлиба и ликвидацию “террористических” групп. Турция создала наблюдательные посты в 2017 и 2018 гг в рамках договоренностей в Астанинском процессе.

Турция официально не объявила о выводе войск, и неизвестно, сколько аванпостов она эвакуирует. Источники сирийской оппозиции сообщают, что решение о выводе войск было принято в середине октября и охватывает три р-на, помимо Морека, которые, как ожидается, будут эвакуированы к концу года. Согласно другим источникам, турецкие войска уже разбирают и упаковывают военное оборудование в нескольких других местах.

Что мотивирует уход Турции?

Подписав 5 марта сделку с РФ после того, как она не смогла остановить сирийскую армию, Турция фактически согласилась с контролем режима над M5, взяв на себя обязательства по открытию M4 и созданию зоны безопасности, простирающейся до шести км по обе стороны дороги и ликвидации “террористических” групп. Но, проводя совместное с РФ патрулирование вдоль трассы M4, Турция продолжала наращивать свое военное присутствие в этом р-не, стремясь сдержать силы Асада.

С 5 марта Турция отправляла в Идлиб два или три военных конвоя в неделю, создав около 140 военных пунктов, оснащенных бронетехникой, танками, гаубицами и средствами ПВО, вокруг дороги M4. По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, со 2 февраля по 20 октября в Идлиб въехало более 10 600 турецких военных машин.

Масштабы и план размещения Турции говорят об усилиях по возведению преграды против возможного удара сирийской армии.

Когда колонна из 170 автомобилей, вышедшая из Морека, отступила в р-н Джебель-эз-Завия, еще одна турецкая колонна танков и другой военной техники перешла из приграничной ила (провинция) Хатай в Идлиб, и турецкие войска создали новую базу в р-х Кокин, Джебель-эз-Завия и переброшены в деревню Каратах на юге Идлиба. Также есть сообщения о военных приготовлениях на турецкой базе в Тафтаназе на востоке Идлиба.

После сделки от 5 марта Турция также стремилась усилить свой контроль над вооруженными группировками, господствующими в Идлибе. Осуществляются постоянные усилия, координируемые турецкой разведкой, по объединению Хаят Тахрир аш-Шам ХТШ, доминирующего подразделения в Идлибе, и поддерживаемых Турцией, – Сирийской национальной армии и Национального фронта освобождения (НФО) под знаменем объединенного военного совета. Тем временем ХТШ стремилась подавить соперничающие группировки, связанные с “Аль-Каидой”.

Примечательно, что ХТШ и его партнеры в последние восемь месяцев сосредоточились на военной подготовке под защитой Турции. На прошлой неделе бойцы НФО завершили обучение тактике – ведения боевых действий ночью.

Тем временем сирийская армия усиленно укрепляет позиции на нескольких маршрутах. Продолжающееся наращивание военной мощи на западном фронте сосредоточенном в Саракибе, сопровождалось шквалом военных действий, включая бомбардировки, в р-х Джебель-эз-Завия и равнины Габ в южном Идлибе и в сельской местности северо-восточной Латакии.

На первый взгляд, уход Турции с наблюдательных пунктов может показаться уступкой давлению РФ, но ее военная деятельность вокруг М4 говорит о новых приготовлениях к войне. Эскалация на местах может перерасти в военное столкновение с турецкими войсками. При таком сценарии турецкие наблюдательные посты фактически станут заложниками Дамаска, поэтому держать войска на заставах не совсем логично. Другими словами, отказ Турции от форпостов, вероятно, мотивирован намерением занять защищаемые позиции и ответить тем же в случае столкновений.

Таким образом, Турция по-прежнему стремится не допустить выхода сирийской армии за пределы M4 и продвижения к турецкой границе. Любая турецкая уступка в Идлибе обусловлена ​​турецким контролем над Телль-Рифатом и Манбиджем, где курдские силы дислоцированы после своего отступления из Африна в 2018 г, когда Турция захватила регион в рамках усилий по свержению курдских захватов в САР.

В более широком смысле Эрдоган по-прежнему стремится создать полосу безопасности глубиной до 40 км вдоль границы, несмотря на российско-американские камни преткновения. В настоящее время пояс тянется непрерывно от Идлиба и Африна до Джараблуса, но прерывается в удерживаемом курдами Кобани. В ходе другого вторжения по сдерживанию курдов Турция взяла под свой контроль р-н между Телль-Абьядом и Рас-эль-Айном к востоку от Кобани в октябре 2019 г. Таким образом, соединение двух участков в Кобани теперь является основной целью Турции, достижение которой может дать возможность для передвижения до Дерика на самом восточном краю границы. 7 октября турецкий парламент продлил правительственный мандат на приграничные военные операции еще на год.

В общем, наращивание турецкой военной мощи в Идлибе может показаться попыткой сдерживания, но явно создает картину, на которой видна подготовка к будущем БД.