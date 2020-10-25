Вывешенный в белорусской деревне БЧБ-флаг повлёк двукратное уменьшение удоев в Бобруйском районе

25.10.2020, 16:02, Разное

Двукратное снижение надоев коровьего молока за август-сентябрь было зафиксировано в Бобруйском районе Могилёвской области Белоруссии. Выехавшая на место следственная комиссия проверила всё поголовье коров на наличие болезней, а также взяла пробы воды и грунта. Результаты анализов, полученные от независимой президентской лаборатории в Минске, не показали превышения установленных законами страны норм, а животные были здоровы.

Свою версию произошедшего выдвинул главный ветеринарный врач Белоруссии Иван Смильгинь осмотрел коров и пришёл к выводу, что уменьшение их продуктивности связано с пережитым стрессом. В попытках выяснить причину случившегося был проведён мониторинг кормовой базы, а также ухода за животными. Он не выявил отклонений. После этого ветеринары обнаружили на пожарной каланче в деревне Ивантеевка развевающийся БЧБ-флаг. Силами МЧС республики он был снят с сооружения и демонстративно сожжён. Через неделю надои в Бобруйском районе вышли на привычные показатели.

«Следствие установило, что флаг на каланчу в деревне Ивантеевка был водружён безработным 22-летним трактористом с целью подрыва белорусской экономики путём воздействия на крупный рогатый скот. Как известно, животные плохо реагируют на красный цвет и испытывают стресс. Помимо падения производства молока, по Бобруйскому району зафиксировано уменьшение количество снесенных яиц. В итоге против гражданина возбуждено уголовное дело по статье 339 УК Беларуси «Нанесение тяжкого вреда поголовью крупного рогатого скота». Обвиняемому грозит 5 лет тюремного заключения», — прокомментировал инцидент представитель Следственного комитета республики.

Вместо БЧБ-флага на пожарную каланчу водрузили государственный флаг Республики Беларусь.