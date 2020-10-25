Орешкин назвал возможным сценарий части потерь рубля в будущем

25.10.2020, 15:48, Новости дня

Рубль может «отыграть» часть потерь в будущем, как это было после весеннего ослабления рубля, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин на телеканале «Россия 1».

«Рубль у нас плавающий, поэтому он может колебаться как в ту, так или иную сторону, и на него зачастую действуют какие-то временные факторы, рассуждения о санкциях, общее отношение к риску на глобальных рынках, но мы видим, что периоды ослабления всегда сменяются периодами укрепления, мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса – значительную часть потерь рубль потом отыграл. Такой сценарий вероятен и сейчас», – передает ТАСС его слова.

Он также отметил, что денежно-кредитная политика должна обеспечить достижение таргета по инфляции в 4%, если этого нет, значит, в экономике не хватает спроса, и нужны действия для обеспечения спроса в полном объеме.

«Бюджет сыграл свою роль, во втором квартале, в начале третьего квартала. Сейчас [очередь] роли денежно-кредитной политики. Она должна обеспечить ту цель, которая перед ней стоит – четырехпроцентная инфляция, видим, что пока эта цель не достигается, сейчас инфляция где-то 3,7%», – добавил он.

Орешкин заметил, что сам Центральный Банк говорит, что в его прогнозе более вероятный сценарий инфляции ниже 4%, это означает, что спроса в экономике не хватает, и здесь требуются действия для того, чтобы этот спрос в нужном объеме обеспечить.

При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявлял, что ситуация на валютных рынках начинает стабилизироваться, при этом курс рубля все еще ослаблен и превышает фундаментально обоснованные уровни, давление на российскую валюту связано с психологическими, а не экономическим факторами.

Также сообщалось, что российская экономика показала большую прочность, чем казалось в апреле. МЭР переставило основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 год.