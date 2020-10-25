В ЕС возмутились заявлением Эрдогана в адрес Макрона

25.10.2020, 15:48, Новости дня

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье главы Франции Эммануэля Макрона является неприемлемым, сказал представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Слова президента Эрдогана в адрес президента Макрона неприемлемы. Призываю Турцию остановить эту опасную спираль конфронтации», – передает слова Борреля РИА «Новости».

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган, комментируя слова Макрона, посоветовал ему лечить психику.