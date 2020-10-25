Ирина Геращенко обратилась к омбудсмену и первой леди из-за участия в опросе Зеленского несовершеннолетних волонтеров

25.10.2020, 15:45, Новости дня

Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко на своей странице в Facebook обратилась к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, детскому омбудсмену Николаю Кулебе и первой леди Украины Елене Зеленской с призывом отреагировать на факт участия несовершеннолетних в проведении всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Она обнародовала фото 14-летнего волонтера из Костополя Ровенской области и призвала дать этому факту правовую оценку.

“Понятно, что дети пошли работать за 1 тыс. гривен не от хорошей жизни, не из-за “окончания эпохи бедности”. Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам. Я обращаюсь к первой леди госпоже Елене Зеленской. К сожалению, ваш муж, который сегодня должен быть гарантом Конституции и защищать каждого украинского ребенка, на самом деле организовал вот эту авантюру, когда подростки, школьники вовлечены в псевдоопрос, что является грубым нарушением и закона, и просто норм морали”, – подчеркнула Геращенко.

Она призвала Зеленскую “силой своего авторитета” прекратить этот позор, “отпустить всех детей и подростков, привлеченных к этой афере, домой, к родителям”.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3399063893514733

Факты участия несовершеннолетних в опросе сегодня публикуют пользователи соцсетей.

13 октября Зеленский заявил, что в день местных выборов 25 октября украинцам предложат ответить на “пять важных вопросов”:

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Нужно ли сократить Верховную Раду Украины до 300 народных депутатов?

Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос о применении гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что не занимаются подготовкой опроса. Офис президента подчеркнул, что результаты опроса не будут иметь юридических последствий.

21 октября стало известно что опрос профинансирует партия “Слуга народа”. В политсиле заявили, что это законно, поскольку партия не будет проводить исследование сама, а заключит договор с компанией, проводящей социологические опросы.

Согласно опросу Социологической группы “Рейтинг”, проведенному 20–21 октября, к инициативе Зеленского провести опрос положительно относятся 43% украинцев, негативно – 25%, нейтрально – 30%.