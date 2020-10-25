 

Мэр Львова Садовый не смог проголосовать на выборах. Он пришел на участок с загранпаспортом

25.10.2020, 15:45, Новости дня

Мэр Львова Андрей Садовый, который снова баллотируется на эту должность, не смог проголосовать на местных выборах, потому что предъявил на избирательном участке не паспорт гражданина Украины, а заграничный. Об этом сообщает “Укринформ”.

“Я не смог дома найти свой украинский паспорт, поэтому взял заграничный. Женщины сделали мне замечание, что можно голосовать только по украинскому”, – сказал Садовый.

Он отметил, что вернется домой и будет искать свой паспорт, чтобы все-таки проголосовать.

На избирательный участок Садовый пришел с женой и младшим сыном, несмотря на предостережения не приводить детей на избирательные участки. Супруги пояснили, что сыну дома самому скучно, а оставить его не с кем.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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