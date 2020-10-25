 

По Украине на 12.00 явка на местных выборах составила 13,5% – “Опора”

25.10.2020, 15:45, Новости дня

На местных выборах в Украине по состоянию на 12.00 явка избирателей составила 13,5%. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал аналитик гражданской сети “Опора” Александр Клюжев.

“Если говорить об активности избирателей на основе статистически репрезентативного количества участков в Украине, на которых наблюдает гражданская сеть “Опора”, то, по нашим данным, по состоянию на 12.00 сегодня активность избирателей составляет 13,5% с ошибкой выборки 1,25%”, – отметил Клюжев.

Он рассказал, что на 92% избирательных участков наблюдатели “Опоры” не зафиксировали попыток незаконной выдачи или получения бюллетеней, однако есть единичные случаи.

Кроме того, есть факты демонстрации избирателем своего бюллетеней (на 4,7% избирательных участках).

Он добавил, что такие инциденты могли быть связаны как с бытовыми мотивами, так и с возможными технологиями контроля над голосованием избирателей.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По состоянию на 13.00 Национальная полиция Украины зарегистрировала 1623 заявления с жалобами на нарушения избирательного законодательства.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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