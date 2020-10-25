«Взяла только лучшую половину себя»: Адель пошутила на тему своего похудения

25.10.2020, 15:17, Разное

Певица Адель шутливо высказалась по поводу своего похудения. Артистка подчеркнула, она взяла с собой только «лучшую половину себя».

32-летняя Адель после расставания с экс-возлюбленным не опустила руки, занялась собой и смогла сбросить около 30 килограмм. На протяжении нескольких месяцев исполнительница практически не делилась новыми снимками в социальных сетях, поэтому ее преображение и все усилия, направленные на усовершенствование тела вызвали восхищение у поклонников. Впрочем, нашлись и фанаты, считающие пышные формы артистки своеобразным шармом, которого она лишилась после похудения. Недавно певица выступила в роли ведущей известного шоу Saturday Night Live, примерив на себе несколько образов звездного стилиста Гаэла Поля, среди которых зеленый комбинезон от Valentino и черный корсетный топ. Адель шутливо отметила, она знает, что с момента последней встречи с публикой стала выглядеть совсем по-другому, и из-за всех запретов на поездки из-за коронавируса ей пришлось путешествовать «налегке». Она шутливо добавила, смогла взять с собой только часть себя – «лучшую половину».