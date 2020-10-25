 

Валдайское

25.10.2020, 15:10, Разное

И мы на ваши же поминки еще у вас попросим в долг.

По мотивам выступления в Валдайском клубе

Петр Саруханов / «Новая газета»

Мы плохо выглядим? Не скрою,
Я вашей роте золотой
Скажу с повадкой ментовскою
И воровскою прямотой:
Не то чтоб мы переродились
В ковидных новых временах,
Не то чтоб резко устыдились, —
Мы не святой и не монах, —
Не то, чтоб мы перетрудились, —
Работать будут лохи, нах, —
А просто снова простудились
На ваших мы похоронах.

Привычно в бункере болтая,
Мы правим левою ногой,
И колокольчик, дар Валдая,
Звенит уныло под дугой.

С привычным карканьем вороньим
Под колокольных стонов медь
Мы так упорно вас хороним,
Что вам грешно не помереть.

Мы хоронили вас в двадцатых,
В тридцатых, пламенем объятых,
В шестидесятых бесноватых,
Под горбачевский беспредел,
Потом при ельцинских растратах,
Потом при путинских кастратах, —
Как Фунт при всех царях сидел.

Вы пережили пять депрессий
И мелких шоков — без конца,
Вы потеряли сто профессий —
От гончара до продавца, —
Вы бездну книжек сочинили,
Мильоны пар переженили,
Себе планету подчинили
И расплодились, как червец, —
А мы вас только хоронили!
И простудились наконец.

Угрюмый взгляд на вас кидая,
Мы облепили берега
И ждем, как жители Китая,
Чтоб показался труп врага.

Покуда, не сбавляя пыла,
Мы проклинали вас везде, —
Немало всякого проплыло
По мутной нашенской воде.

Проплыло время золотое,
Проплыли меря, весь и чудь,
Проплыли три кровавых строя,
Не изменивши нас ничуть,
Вожди Руси, России, Раши
Проплыли в общее жерло,
И даже будущее наше
ПроплЫло, — или проплылО, —
А мы, бросая посторонним
Слова вражды несытым ртом,
Вас с омерзением хороним
И простужаемся притом.

Надежда — завтрак, злоба — ужин,
Обед — вчерашние грехи.
Плевать, что голос наш простужен,
На это нам начхать, апчхи.
Запас кадил у нас несметен,
Неустыжаем патриот, —
Кто вечно болен, тот бессмертен,
Поскольку он и не живет.
Кнуты не требуют починки,
Нераспрямимы наши спинки,
Неустрашимы наши свинки,
Неутомим тамбовский волк, —
И мы на ваши же поминки
Еще у вас попросим в долг.

Дмитрий Быков
обозреватель

Источник: Новая газета



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