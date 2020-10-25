Валдайское

25.10.2020, 15:10, Разное

И мы на ваши же поминки еще у вас попросим в долг.

По мотивам выступления в Валдайском клубе

Петр Саруханов / «Новая газета»

Мы плохо выглядим? Не скрою,

Я вашей роте золотой

Скажу с повадкой ментовскою

И воровскою прямотой:

Не то чтоб мы переродились

В ковидных новых временах,

Не то чтоб резко устыдились, —

Мы не святой и не монах, —

Не то, чтоб мы перетрудились, —

Работать будут лохи, нах, —

А просто снова простудились

На ваших мы похоронах.

Привычно в бункере болтая,

Мы правим левою ногой,

И колокольчик, дар Валдая,

Звенит уныло под дугой.

С привычным карканьем вороньим

Под колокольных стонов медь

Мы так упорно вас хороним,

Что вам грешно не помереть.

Мы хоронили вас в двадцатых,

В тридцатых, пламенем объятых,

В шестидесятых бесноватых,

Под горбачевский беспредел,

Потом при ельцинских растратах,

Потом при путинских кастратах, —

Как Фунт при всех царях сидел.

Вы пережили пять депрессий

И мелких шоков — без конца,

Вы потеряли сто профессий —

От гончара до продавца, —

Вы бездну книжек сочинили,

Мильоны пар переженили,

Себе планету подчинили

И расплодились, как червец, —

А мы вас только хоронили!

И простудились наконец.

Угрюмый взгляд на вас кидая,

Мы облепили берега

И ждем, как жители Китая,

Чтоб показался труп врага.

Покуда, не сбавляя пыла,

Мы проклинали вас везде, —

Немало всякого проплыло

По мутной нашенской воде.

Проплыло время золотое,

Проплыли меря, весь и чудь,

Проплыли три кровавых строя,

Не изменивши нас ничуть,

Вожди Руси, России, Раши

Проплыли в общее жерло,

И даже будущее наше

ПроплЫло, — или проплылО, —

А мы, бросая посторонним

Слова вражды несытым ртом,

Вас с омерзением хороним

И простужаемся притом.

Надежда — завтрак, злоба — ужин,

Обед — вчерашние грехи.

Плевать, что голос наш простужен,

На это нам начхать, апчхи.

Запас кадил у нас несметен,

Неустыжаем патриот, —

Кто вечно болен, тот бессмертен,

Поскольку он и не живет.

Кнуты не требуют починки,

Нераспрямимы наши спинки,

Неустрашимы наши свинки,

Неутомим тамбовский волк, —

И мы на ваши же поминки

Еще у вас попросим в долг.

Дмитрий Быков

обозреватель