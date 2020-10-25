У советника и главы аппарата вице-президента США Пенса выявлен коронавирус

25.10.2020, 15:08, Новости дня

Коронавирус выявлен у руководителя аппарата вице-президента США Майкла Пенса Марка Шорта и его советника Марти Обста. Результаты тестов самого Пенса и его супруги оказались отрицательными.

«Сегодня тест … Марка Шорта оказался положительным, он начинает (процесс) карантина», – сообщил пресс-секретарь вице-президента Девин О’Мэли, передает ТАСС.

При этом он отметил, что результаты тестов вице-президента Пенса и его жены отрицательные. «Хотя считается, что вице-президент Пенс находится в тесном контакте с Шортом, по согласованию с медицинской службой Белого дома вице-президент продолжит придерживаться своего (рабочего) графика в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний», – добавил О’Мэли.

Кроме того, коронавирус был выявлен у советника Пенса Марти Обста. Об этом сообщило в субботу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на три источника.

По их данным, заражение коронавирусом у Обста подтвердилось еще в минувшую среду. При этом не известно, испытывает ли он сопутствующие COVID-19 симптомы. Агентство подчеркивает, что Обст не входит в число сотрудников администрации, однако является представителем ближайшего окружения Пенса и часто видится с ним, в том числе во время визитов в Белый дом. Последний раз они могли видеться около недели назад, однако не вступали в тесный контакт.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 8,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 224,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп, который также переболел COVID-19, взял на себя полную ответственность за ситуацию с новым коронавирусом в США, однако при этом вновь возложил вину за начало пандемии на Китай. Ранее глава Белого дома неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.