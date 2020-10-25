Силуанов назвал условия использования средств ФНБ

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25.10.2020, 15:08, Новости дня

Средства Фонда национального благосостояния будут тратиться только при низких ценах на нефть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В нашем Фонде национального благосостояния около 12,5 трлн рублей мы ожидаем на конец текущего года, из которых около 8 трлн – это ликвидная часть. ФНБ будет использоваться лишь в тех случаях, когда мы увидим снижение цен на нефть», – приводит слова министра ТАСС.

Тем временем президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов прогнозирует снижение цен на черное золото и падение на этом фоне уровня инвестиций в отрасль, передает РИА «Новости». Тем не менее это приведет в конечном итоге к росту цен на нефть и стабилизации рынка, считает глава «Лукойла». Алекперов также допустил, что компания будет сокаращать инвестиционные программы в случае затяжного кризиса.

В сентябре Счетная палата РФ сообщала, что за 2019 год объем ФНБ превысил 7,77 трлн рублей.

В четверг цена на нефть упала на фоне опасений вокруг спроса на топливо.



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