 

Глава Минэкономразвития не исключил корректировку прогноза по динамике ВВП в 2021 году

25.10.2020, 15:08, Новости дня

Правительство РФ вернется к обсуждению прогноза социально-экономического развития и, возможно, по итогам года скорректирует оценку по динамике ВВП РФ в 2021 году, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на телеканале «Россия 1».

«Оценка падения в 5% – это наша оценка майская, но с тех пор в общем ситуация формируется лучше. Это не значит, что ситуация отменная, все безоблачно, есть масса тревожных факторов, к обсуждению прогноза мы вернемся, по итогам года соответственно посмотрим и произведем какую-то, может быть, корректировку, дооценку 21-го года», – передает ТАСС его слова.

Решетников также добавил, что сейчас прогнозов много, и «у каждого своя правда, это не значит, кто-то прав, кто-то не прав».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный по причине осеннего обострения ситуации из-за COVID. По его прогнозу, российский ВВП упадет в этом году в интервале от 4,2% до 4,8%. Кудрин предполагает, что и в 2021 году темпы восстановительного роста экономики будут значительно скромнее.



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