Волгоградец пробил череп мужчине после конфликта в родительском чате

25.10.2020, 14:37, Новости дня

В Волгограде задержали местного жителя, пробившего кастетом череп мужчине.

Инцидент произошел в одном из банков Волгограда из-за конфликта в родительском чате, информирует V1.

Задержанный пояснил, что во время переписки в чате пострадавший оскорбил его сестру. Назначив встречу в банке, волгоградец приехал поговорить с обидчиком, однако между мужчинами возник конфликт. Нападавший нанес жертве несколько ударов по голове, после чего ушел. По словам очевидцев, охрана кредитного учреждения никак не отреагировала на произошедшее, позволив злоумышленнику спокойно скрыться.

Доврачебную помощь мужчине оказал реаниматолог, оказавшийся в этот момент в банке. К приезду скорой помощи пострадавший пришел в себя. Сейчас его состояние оценивают как крайне тяжелое.

Между тем на сайте управления МВД по Волгоградской области сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Прошлой осенью администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил голову покупателю, пытавшемуся украсть бутылку водки, в результате чего пострадавший впал в кому.