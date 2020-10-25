 

Полиция возбудила 18 уголовных дел в день выборов на Украине

25.10.2020, 14:37, Новости дня

Украинские полицейские возбудили уже 18 уголовных дел, связанных с нарушениями на местных выборах, сообщила полиция страны.

«Полиция зафиксировала 1 тыс. 623 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. По 18 фактам возбуждены уголовные производства», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Отмечается, по состоянию на 13.00 (14.00 мск) больше всего заявлений о нарушениях поступили в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Также полицейские составили 30 протоколов о совершении административных правонарушений.

Первый заместитель министра внутренних дел страны Сергей Яровой ранее сообщал, что спустя два часа после начала голосования на местных выборах на Украине правоохранительные органы составили несколько административных протоколов и завели ряд уголовных дел.

В воскресенье на Украине проходит голосование в органы местного самоуправления. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях этой избирательной кампании.



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