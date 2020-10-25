 

Никаких вегетарианских дисков — ЕС отказался от планов переименования бургеров без мяса

25.10.2020, 14:15, Новости дня

Члены Европейского парламента проголосовали против законопроекта, запрещающего использование определённых слов в наименованиях продуктов растительного происхождения, пишет Independent. Авторы инициативы настаивали, что вегетарианские аналоги нельзя называть «бургерами», «сосисками», «сыром» или «йогуртом», чтобы избежать путаницы. Но политики, по-видимому, рассудили, что словосочетание «вегетарианские диски» запутает покупателей ещё сильнее.


Reuters

Европейский парламент разрешил использовать на территории ЕС маркировку «вегетарианский бургер», несмотря на отсутствие в этом блюде мяса, пишет Independent. В официальном заявлении органа говорится, что никаких изменений в отношении продуктов растительного происхождения и тех названий, которые используются при их продаже, не будет.

До этого комитет Европейского парламента по сельскому хозяйству вынес на рассмотрение законопроект, запрещающий использовать в наименованиях продуктов, не содержащих животные компоненты, такие слова как «бургер», «сосиска», «альтернатива сыру» и «похожий на йогурт». Вместо этого бургеры без мяса предлагалось называть «вегетарианскими дисками», отмечает издание.  

Цель инициативы заключалась в том, чтобы избежать путаницы при покупке мясных и растительных продуктов. Однако некоторые её раскритиковали, утверждая, что запрет на использование этих слов создаст неравные условия для конкуренции с мясной и молочной промышленностью.

«Предложение комитета запутает европейских потребителей, которые уже привыкли к таким терминам как «вегетарианский бургер» или «растительный стейк», — заявил представитель Европейского агентства по окружающей среде Асгер Миндегард. Он призвал власти и бизнес стимулировать спрос на экологичные решения, вместо того, чтобы тратить время на обсуждение «ненужных норм, которые выгодны только нескольким большим игрокам в мясной промышленности». 



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