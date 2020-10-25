Мнение: Упадок российско-турецких отношений

25.10.2020, 14:10, Разное

Сегодня турецко-российские отношения развиваются по иной траектории, чем год назад, когда Эрдоган продвигал идею формирующихся стратегических отношений. Сергей Лавров на прошлой неделе охарактеризовал этот вопрос, заявив, что Турция не является стратегическим союзником РФ.

Лавров: “Турция для России тесный партнер, но не стратегический союзник”

Рассматриваемые “стратегические направления” связаны с экономическим сотрудничеством, оцениваемым пока в млрд$, которое также включает сотрудничество в атомной энергетике и оборонной промышленности.

Однако это все еще не соответствует стратегическим политическим связям, которые Эрдоган искал не только в качестве противовеса Западу, но и как средство для реализации региональных амбиций Турции.

Турецкая общественность все больше осознает, что именно РФ, в конечном счете, ограничила военные передвижения Турции в САР и Ливии, например, оставив Анкаре намного меньше, чем она надеялась.

На встрече с Эрдоганом в Москве в марте Путин фактически провел черту на севере САР на стратегической трассе М4 – турецкие войска не должны были ее пересекать.

Турция могла бы добиваться полного контроля над мухафазой Идлиб к северу и югу от шоссе M4, но не смогла этого добиться из-за вмешательства РФ.

Турция продолжит сталкиваться с давлением в той или иной форме со стороны РФ в Идлибе, где складывается крайне нестабильная ситуация.

Анкара также настороженно относится к связям РФ с курдскими группировками на северо-востоке САР, особенно с Отряды народной самообороны (YPG), которые, по ее словам, являются “террористической” организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).

Москва вызвала недоумение в Анкаре в августе, когда она принимала делегацию сирийских курдов, в которую также входили имена, связанные с YPG. Ожидается, что курдский вопрос останется занозой в турецко-российских отношениях.

Турция и РФ также враждуют из-за Ливии, где они поддерживают противостоящие друг другу лагеря. Россия сыграла свою роль в том, чтобы помешать Турции превратить свою изначально успешную военную поддержку признанного ООН ПНС в свою пользу. Между тем мирные переговоры при посредничестве АРЕ, которые также поддерживаются РФ, продолжаются без какого-либо заметного участия Турции. В зависимости от развития событий в Ливии, план Турции использовать эту страну в качестве плацдарма в ее споре с Грецией и Кипром по поводу энергетических прав в восточном Средиземноморье также может оказаться под угрозой, отчасти благодаря РФ.

Между тем война между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха подливает масла в огонь, учитывая, что это еще один спор, по поводу которого у Анкары и Москвы есть разногласия. Безусловно Москва будет рассматривать проблемы, создаваемые Турцией на Кавказе, в совершенно ином свете, чем ситуацию в САР или Ливии.

Вероятно, что региональное геополитическое соперничество усилится после выборов в США. Тот факт, что Турция становится сильнее, потребует сложных отношений не только с Западом, но и с РФ.

Москва также кажется ближе к Греции и Кипру в споре Турции с этими странами о правах на разведку энергоресурсов.

На этой неделе МИД РФ опубликовал твит, посвященный 193-й годовщине победы над Османским флотом в Наварино в 1827 г. Естественно это сообщение, было подхвачено в Анкаре как враждебное, связанное с текущим противостоянием в Восточном Средиземноморье, где турецкие ВМС играют мускулами против Греции в попытке подчеркнуть притязания Турции.

Неожиданное объявление о том, что РФ и АРЕ проведут беспрецедентные военно-морские учения в Черном море, также вызвало тревогу в Анкаре, где многие поставили под сомнение цель этих учений.

Эрдоган, похоже, отреагировал на эти негативные сигналы из Москвы, когда на прошлой неделе он подчеркнул, что Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма РФ.

“Мы были и всегда будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении Крыма”, – сказал Эрдоган журналистам, когда президент Украины Владимир Зеленский стоял рядом с ним в Анкаре 16 октября.

Все это говорит о том, что сегодня турецко-российскими отношениями руководствуется недоверие, а не дух взаимовыгодного политического сотрудничества.

“С самого начала было невозможно не заметить, что для РФ трудно считать Турцию другом, союзником или партнером”, – сказал политический обозреватель Мустафа Караалиоглу в своей колонке для ежедневной газеты “Карар”.

“Хотя связи с РФ изначально рассматривались как карта против ЕС и США, то теперь это превратилось в бесполезный проект”

Посол в отставке Юсуф Булюк отметил, что доминирующей исторической чертой турецко-российских отношений в имперские и современные времена всегда была “конкурентоспособность”, а не “взаимодополняемость”. Булук сказал что основной интерес РФ в развитии отношений с Турцией заключается в нарушении единства НАТО.